Russisk gjennombrot for Norwegian

Det er det danske flybransjemediet Check-in.dk som måndag morgon melder at Norwegian har fått opna to nye ruter frå høvesvis København og Stockholm til Bangkok i Thailand. I november 2016 fekk Norwegian lov til å fly ruta Oslo-Bangkok gjennom russisk luftrom.

Noka generell opning av russisk luftrom er det førebels ikkje snakk om, berre to nye konkrete løyve. Flya får løyve til å fly gjennom russisk luftrom som går gjennom det sørlege Russland, skriv Dagens Næringsliv.

For Norwegian betyr det to nye konkrete ruter gjennom passasjen som elles er lukka for selskapet.

Ein avtale inngått mellom Skandinavia og dåverande Sovjetunionen i 1956 gav SAS einerett i Skandinavia til å fly over Russland i Sibir. Avtalane hindrar Norwegian å fly gjennom russisk luftrom på turar mellom Skandinavia og Asia, med unntak av dei tre konkrete rutene til Bangkok.

I starten av november i fjor hadde norske samferdselsmyndigheiter eit forhandlingsmøte med Russland som enda utan resultat.

Norwegian var blant vinnarane på Oslo Børs fredag, med ein oppgang på 13 prosent.

