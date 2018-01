Utval skal granske rutinane til Ap for handtering av seksuell trakassering

innenriks

Utvalet skal leiast av tidlegare statsadvokat og statssekretær i Justisdepartementet Pål Lønseth, opplyste partisekretær Kjersti Stenseng på ein pressekonferanse måndag ettermiddag. Lønseth er i dag partnar i konsulentselskapet PwC og leiar granskingseininga der.

– Utvalet skal sjå på rutinane ein har for seksuell trakassering i dag og samstundes sjå på dei rutinar og prosedyrar vi har for å følgje opp på ein god måte og for å ha ein god beredskap i framtida, sa Stenseng.

Utvalet skal ha kort frist for å levere arbeidet sitt, understrekar partisekretæren.

