Ap så vidt over 20-talet i ny meiningsmåling

Oppslutninga i januarmålinga er 7,3 prosentpoeng svakare enn det Ap fekk i stortingsvalet i haust, som var den svakaste for Arbeidarpartiet sidan krigen. På sitt sterkaste under partileiar Jonas Gahr Støre har Ap vore på 40-talet på målingane.

– Dette er ikkje ei måling vi er nøgde med eller ønskjer oss, seier Ap-nestleiar Hadia Tajik til NRK.

Ho viser til at Ap har vore i ein «ganske krevjande situasjon» dei siste vekene, men at ho forventar auka veljarengasjementet når partiet kjem i gang med meir politisk arbeid.

Nettstaden Poll of polls har ifølgje NRK berre notert seks enkeltnoteringar for Ap under 24-talet sidan dei begynte å samle alle meiningsmålingar i 2008. Ingen enkeltmålingar har vore svakare enn 22 prosent for Ap.

Dersom målinga til NRK hadde vore val, ville den borgarlege blokka med Høgre, Frp, Venstre og KrF fått til saman 91 mandat på Stortinget, seks meir enn det som trengst for å sikre fleirtal.

Dei andre partia får denne oppslutninga – med endring frå desembermålinga i parentes: Høgre 28,7 (+1,9), Frp 14,9 (+0,2), Sp 12,2 (+1,0), SV 8,3 (+1,2), KrF 4,6 (uendra), Venstre 3,6 (-0,3), Raudt 2,9 (+1,2), MDG 2,7 (-0,3), andre 2 (+0,8).

