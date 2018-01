Eksdirektør ankar korrupsjonsdom i Sverige

innenriks

I november i fjor blei den tidlegare direktøren Boris Benulic i svensk lagmannsrett (hovrätten) dømt til fengsel i tre og eit halvt år for grov svindel og rekneskapsjuks på 1,5 milliardar kroner. Han blei også pålagt forbod mot å drive næringsverksemd i fem år.

Nå skriv Nord24 at Benulic har anka dommen til Högsta domstolen, tilsvarande norsk Høgsterett. Han krev at dommen mot han blir oppheva, og at forbodet mot å drive næringsverksemd skal underkjennast. I tillegg vil han at etterforskinga må kompletterast før ein eventuelt ny rettsrunde.

I november 2011 opplyste Troms Kraft at det var avdekte alvorlege feil i rekneskapen til det svenske dotterselskapet Kraft & Kultur. Seinare skulle det vise seg at Troms Kraft hadde tapt rundt 1,7 milliardar kroner på at rekneskapen til dotterselskapet i ei årrekkje har vore pynta på.

Skandalen heldt på å velte morselskapet i Tromsø som ikkje lenger kunne gi eigarane sine Troms fylkeskommune og Tromsø kommune eit tresifra tal millionar i årleg avkastning.

