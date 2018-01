Kvinnelege fartøyeigarar får dispensasjon frå forbod mot leigeskipper

innenriks

– Det er viktig å legge til rette for at kvinner kan delta i norske fiskeri, også som aktive fartøyeigarar. Det vart heilt naturleg å opne for ein dispensasjon her. Kvinnelege fartøyeigarar som deltar i open gruppe, må kunne gå ut i fødselspermisjon utan at det går ut over inntektsgrunnlaget for fartøyet, seier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim i Nærings- og fiskeridepartementet.

Forbodet tredde i kraft 1. januar 2018 i samband med endringar i reguleringa av den såkalla open gruppe. Gruppa omfattar i hovudsak fiskarar som har fiske som binæring.

Føremålet med å innføre eit alminneleg forbod mot å bruke leigeskipper i denne gruppa er å avgrense talet på fartøy som fiskar, for å beskytte kvotegrunnlaget for dei som ønsker å etablere seg med eigen båt.

Ifølgje Fiskeridirektoratet aukar delen kvinnelege fiskarar her i landet. Det var registrert 310 kvinner med fiske som hovudyrke ved utgangen av 2017, mot 273 året før.

(©NPK)