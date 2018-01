innenriks

Overgrepa mot dei tre jentene skjedde ifølgje tiltalen i perioden 2011-2015, skriv Firda.

Mannen er også tiltalt for å ha over 100 bilde og over 3.000 animasjonsbilde som seksualiserer barn.

Saka går i Sogn og Fjordane tingrett denne veka, og det er sett av tre dagar.

