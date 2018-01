Nordmenn strammar inn på feriebudsjettet

innenriks

– Reiselysta blant folk flest er stabilt høg, og det ligg an til å bli eit godt år både for utanlandsreiser og ferieturar her heime i Noreg, seier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.

Virke slår samtidig fast at nordmenn kuttar ned på feriebudsjettet frå i fjor. I gjennomsnitt brukte kvar husstand 41.850 kroner på feriar i 2017. I år er budsjettet slanka til 39.250 kroner.

72 prosent planlegg å reise på sommarferie i år, og av desse oppgir 62 prosent at dei vil reise til utlandet. 34 prosent av dei som skal til utlandet i sommar planlegg å reise til Spania. 23 prosent ser for seg sommarferietur til Hellas, viser Virke-undersøkinga.

Åtte av ti oppgir at dei vil ta minst éin helgetur i år, og nesten seks av ti seier desse turane skal leggjast til utlandet, gjerne til storbyar i Europa.

Sjølv om helgeturar til private hytter framleis er populært, er det stadig fleire som planlegg helgeturar til hotell og utleigehytter i Noreg.

– Heile 43 prosent seier at dei vil ta tre eller fleire helgeturar i Noreg i 2018. Folk har blitt flinke til å nytte helgene til å nyte Noreg og ta i bruk både kulturtilbod og natur. Vi ser også at det å dyrke personlege interesser på ferieturar held seg stabilt høgt, seier Line Endresen Normann.

(©NPK)