Støre: Ikkje overraska over dårleg oppslutning

innenriks

Arbeidarpartiet fell heile 5,7 prosentpoeng og landar på ein oppslutning på 20,1 prosent i meiningsmålinga frå NRK som blei kjent tysdag.

– Det er eit frykteleg dårleg tal, men med dei fire vekene vi har bak oss, må eg ærleg sei at eg ikkje er veldig overraska, seier Støre til NTB.

Han seier vidare at det bra den dårlege målinga kjem på starten av året. No må Arbeidarpartiet jobbe for å vinne tilbake oppslutninga blant veljarane.

– Dette handlar om politikk og organisasjon og vi skal jobbe hardt med begge delar, seier Støre.

Målinga er tatt opp frå 2. januar da Ap hadde sitt ekstraordinære sentralstyremøte for å behandle varslarsakene mot Trond Giske.

