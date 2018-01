Telenor-sjefen går ut frå at tilsette blir trakasserte

innenriks

– Seksuell trakassering skal ikkje aksepterast i det heile i Telenor. Og det har lenge vore ein tydeleg del av dei etiske køyrereglane våre, seier konsernsjefen til E24.

Han fortel at sjølv om han ikkje har grunn til å tru at arbeidsmiljøet er prega av slike ugjerningar, vil han ikkje lukke auga for det som eventuelt kan vere seksuell trakassering i eige konsern.

– Det er klart at i ei bedrift med 30.000 tilsette, så må vi anta at det også går føre seg hos oss. Og då er det viktig at vi både behandlar saker på ein ordentleg måte, men også har medvit rundt det, understrekar Brekke.

Etter den omfattande metoo-kampanjen har fleire norske selskapstoppar styrkt innsatsen mot trakassering.

– For oss er metoo ei veldig viktig påminning, og alle former for trakassering er heilt uakseptabelt, seier Statoil-sjef Eldar Sætre.

Han seier Statoil i ei årrekke har jobba med å byggje opp gode rutinar og klare prinsipp – både for kva slags oppførsel som er akseptabel, og korleis varslingar skal handterast.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro trur eit likestilt arbeidsmiljø er viktig for å motverke seksuell trakassering på arbeidsplassen.

– Eg er veldig glad for at eg har 40 prosent kvinner i leiargruppa mi, fordi her er det snakk om å få kvalitet på avgjerdsprosessar og få gjort skikkelege vurderingar i kompliserte problemstillingar, seier han.

(©NPK)