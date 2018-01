Ap held ekstraordinært landsstyremøte på Gardermoen

innenriks

Partileiar Jonas Gahr Støre bekreftar datoane overfor NTB torsdag.

Møtet skal vere på Gardermoen, men kvar er ikkje avklart enno, får NTB vite av Ap-kjelder.

Landsstyremøte er det høgste organet i partiet mellom landsmøta som blir halde annakvart år, og består av sentralstyret, leiinga i fylkespartia, to representantar frå AUF og ein representant frå Arbeidarpartiets sametingsgruppe.

Støre varsla før jul at han ville innkalle til eit ekstraordinært landsstyremøte i samband med varslingssakene mot nyleg avgåtte nestleiar Trond Giske. Giske valde å trekke seg søndag etter at partiet hadde fått fleire varsel om upassande åtferd frå han.

Om Ap skal halde eit ekstraordinært landsmøte er venta å bli eit tema under det ekstraordinære landsstyremøtet. Enkelte fylkeslag har tatt til orde for at det er nødvendig, men eit vedtak krev at fylkeslag som representerer minst 40 prosent av medlemsmassen stiller seg bak eit slikt krav.

