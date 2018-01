Færre unge på sosialhjelp

innenriks

I 2016 fekk over 25.000 unge under 30 år sosialhjelp fordi dei verken var i jobb eller under utdanning. I 2017 var det klare teikn til betring. Tal frå Nav viser at talet på unge under 30 som fekk sosialhjelp, vart redusert med 21,4 prosent i fjor. Det svarar til over 5.000 personar, skriv Klassekampen.

Eitt av dei viktigaste tiltaka, innført 1. januar 2017, var å påleggje kommunane å tvinge ungdom på sosialhjelp i aktivitet. Ungdom som ikkje møter opp på aktivitetane dei blir pålagt av Nav, risikerer kutt i sosialhjelpa.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fortel at aktivitetsplikta skal evaluerast, men går langt i å forskotere resultata.

– Alt tyder på at innføringa av aktivitetsplikten har bidratt til å gi ungdommen nye moglegheiter. Mange ungdommar eg har møtt, fortel meg at dei først såg på plikta som ei byrde, men at dei etter å ha komme seg i sving har fått eit nytt og betre liv. Det viser at det å stille krav til dei unge i realiteten er omsorg i praksis, seier Hauglie.

Kommunane fekk moglegheit til å innføre aktivitetsplikt under dei raudgrøne, men berre eit fåtal kommunar nytta seg av moglegheita før dei vart tvungne til det i fjor.

