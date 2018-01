Fire av ti studentar vil forby nikab

innenriks

Ei fersk undersøking, utført av Sentio på vegner av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at 41 prosent av norske studentar meiner nikab burde vere forbode ved universitet og høgskular. 39 prosent meiner det bør vere lov å bruke det heildekkjande plagget, skriv Universitas.

I 2017 foreslo regjeringa å innføre eit forbod mot heildekkjande ansiktsplagg i høgare utdanning. Det er studentrepresentantar kritiske til:

– Det vil kunne vere saker der NSO meiner noko anna enn ei spørjeundersøking viser, men vi må halde oss til det organisasjonsdemokratiet vi har. Vår politikk blir ikkje vedtatt som følgje av undersøkingar i studentmassen, seier Mats Beldo, leiar i NSO.

Professor ved fakultet for lærarutdanning og internasjonale studiar ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Anne Birgitta Nilsen, synest ikkje det er overraskande at fire av ti av studentane ønsker nikab-forbod.

– Eg kan tenkje meg at det kjem av at det er uvant. Ein del menneske forbind dessutan nikab med terrorisme, seier Nilsen.

Men ifølgje Nilsen vil dei som er vande til å omgåst menneske med nikab ikkje oppleve den same frykta. Ho seier ho synest det er rart at det er blitt ei sak av noko ho ikkje ser på som eit problem

Hovudargumentet for eit nikab-forbod innan akademia er at det heildekkjande plagget er kommunikasjonshemmande i undervisninga. Nilsen seier seg verken einig eller ueinig i dette, men seier at basert på tilgjengeleg forsking er det hovudsakleg folks oppfatningar og følelsar som vanskeleggjer kommunikasjonen.

