Forskarar: Menn i barnehage gir flinkare skulebarn

– Det einaste vi finn som har utslag for korleis det går med barna seinare, er delen menn, seier Nina Drange til Stavanger Aftenblad.

Forskarane Nina Drange og Marte Rønning i Statistisk sentralbyrå (SSB) har undersøkt korleis ulike faktorar i barnehagen påverkar barna dei tre første åra på skulen. Forskarane finn «ikkje dekning for at utdanning, erfaring, stabilitet eller delen med innvandrarbakgrunn blant dei tilsette påverkar den kognitive utviklinga til barna».

– Ei forklaring på funna våre kan vere at mannlege tilsette samhandlar med barna på ein annan måte enn kvinnelege tilsette. Ei anna forklaring kan vere at mannlege tilsette vel seg til barnehagar som er meir eigna til å fremme barns utvikling på måtar vi ikkje klarer å måle, seier Drange på SSBs nettsider.

Funna overraskar styrar Kirsti R. Gundersen i Gauselbakken barnehage i Stavanger.

– Det nyttar ikkje berre å sette inn ein ekstra mann på ei avdeling og dermed tru at kvaliteten går opp. Det er opplagt at utdanning og eit stabilt personale spelar ei stor rolle. Om ikkje det slår ut på reknetestar når barna er 6–9 år, så betyr det i alle fall mykje for korleis barna har det, seier Gundersen til Aftenbladet.

På landsbasis er ni prosent av dei tilsette i barnehagar menn. Undersøkinga omfattar 2161 barn som gjekk i barnehage i Oslo i 2005 til 2007.

