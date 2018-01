Frp-politikar Ulf Leirstein tar pause frå verv – innrømmer uakseptabel oppførsel

innenriks

Leirstein har ifølgje NRK sendt fleire e-post til unge gutar som var aktive i FpU i Østfold. Ein av dei var 14 år gammal, og under seksuell lågalder.

NRK har kopiar av fleire e-postar. I ein av dei skal det vere 44 hardpornografiske bilde, ein annan inneheldt 11 bilde.

Leirstein har sjølv lagt ut ei melding om saka på Facebook.

– NRK presenterer i dag ei gammal sak kor ein anonym gut som då var 14 år gammal, blant anna fortel om e-postar og tekstmeldingar frå meg med seksualisert innhald. Utan å kommentere alt som kjem fram, erkjenner eg at eg har gått over streken, og det beklagar eg, skriv Leirstein.

– Det var ikkje meininga å krenkje nokon. Eg var inne i ein tøff periode og gjorde ting eg ikkje er stolt av. Både som privatperson og folkevalt er det uakseptabelt av meg. Eg er lei meg for at eg har vist dårleg dømmekraft. Eg tar no ein timeout og stiller tillitsverva mine i kvile, uttaler Leirstein vidare.

NRK har også snakka med guten som var 14 år gammal da han tok imot den omtalte e-posten i 2012.

Han seier han følte eit ekstremt ubehag, men turte ikkje å gå vidare med saka då på grunn av posisjonen til Leirstein.