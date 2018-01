Jensen: Leirstein-oppførsel ikkje greitt

innenriks

– Eg blei gjort kjent med dette i går. Eg synest ikkje det er greitt om dette er riktig. Eg meiner at alle våre tillitsvalde skal oppføre seg ordentleg og følgje norsk lov. Derfor skal saka sjølvsagt behandlast i tråd med våre etiske retningslinjer, seier Jensen i den første kommentaren sin til saka.

Tidlegare onsdag melde NRK at Leirstein har sendt fleire e-postar med pornografiske bilde til unge gutar som var aktive i FpU i Østfold. Ein av dei var 14 år gammal og under seksuell lågalder. Stortingsrepresentanten har beklaga oppførselen sin i ei utsegn på Facebook.

– Eg er veldig glad for at den parlamentariske leiaren vår no har kopla seg på saka. Eg har stor forståing for at Ulf Leirstein no har tatt pause frå verva sine. Vi vil handtere saka på ein ordentleg måte, i tråd med dei retningslinjene vi har, seier Jensen.

