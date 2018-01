Jensen avviser å ha lagt innvandringspress på Meyer

innenriks

Både avgått SSB-direktør Christine Meyer og avgått forskingsdirektør Kjetil Telle hevda at Finansdepartementet hadde lagt press på Statistisk sentralbyrå (SSB) i samband med val av metode og publisering av den omstridde innvandringsrekneskapen. Dette meiner dei utfordra det faglege sjølvstende til SSB.

Jensen avviser derimot dette.

– Christine Meyer har i ettertid sagt at saka blant anna er eit spørsmål om det faglege sjølvstende til SSB. La meg slå fast éin ting: Departementet har ikkje utfordra eller overskride grensa for det faglege sjølvstende til SSB, seier ho.

Finansministeren avviser også at brotet og uttrykket for mistillit til Meyer hadde nokon som helst samanheng med innvandring eller innvandringsrekneskapen.

Ho viser til at timinga for brotet hadde samanheng med at omstillingsprosessen i forskingsavdelinga gjekk frå planleggingsfase til iverksetjing, og understrekar at innvandring ikkje har vore tema i møta med Meyer.

– I nokon av samtalene ville ho snakke om innvandring, noko eg meinte ikkje var relevant, seier Jensen.

Ho stadfestar derimot at ho har uttrykt bekymring for at Meyer har gitt uttrykk for sitt private syn om innvandring i rolla som etatsleiar i SSB.

– Det eg kan bekrefte er tilvisinga til middag med finanskomiteen, der eg sa eg meinte det var klokt å ikkje blande roller. Det står eg ved, det ville eg sagt til kva for ein som helst etatsleiar, seier ho.

Ho understreka også at departementet hadde komme med fleire åtvaringar om omstillingsprosessen før den tid, den første allereie i januar.

