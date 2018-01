Limi: Klok avgjerd av Leirstein 

innenriks

– Informasjonen om saka er veldig fersk for oss. Vi fekk vite om det i går, via NRK, seier Limi til NTB onsdag.

Han beskriv avgjerda til Leirstein om å ta ein timeout og ta pause frå tillitsverva som ei klok avgjerd frå stortingsrepresentanten i ein utfordrande situasjon for partiet.

Det betyr at østfoldingen no ikkje fungerer som parlamentarisk nestleiar eller justispolitisk talsperson i partiet. Han er heller ikkje leiar av partiets valkomité.

– Dette er ein gammal sak tilbake i 2012. Det er ikkje ein varslarsak, men det er ein anonym kjelde som gir denne informasjonen, seier Limi.

– Det beste hadde vore å få kontakt med vedkommande direkte for å få litt fleire detaljar, understrekar parlamentariske leiar i partiet.

Limi understrekar samtidig at han ikkje nektar for det som kan dokumenterast, som sms-ar og e-postar. Han var tysdag kort i kontakt med Leirstein om saka

Limi kan for augneblinken ikkje sei noko meir om tidshorisonten for ein vidare avklaring i saka.

I ei oppdatering på Facebook onsdag skriv Leirstein at han erkjenner at han har gått over streken og beklagar det.

