Lyttartala stuper på radio

Lyttartida på nasjonale radiokanalar har gått ned ti minutt på eitt år, frå 84 minutt i desember 2016 til 74 minutt i desember 2017, viser ferske tal frå Medietilsynet. NRK mista flest lyttarminutt, mens P4-gruppa og Bauer Media er stabile gjennom FM-sløkkeåret.

Samtidig fall delen daglege lyttarar på nasjonale kanalar med 8,9 prosentpoeng frå desember 2016 til desember 2017.

Nisjekanalane drar innpå dei tradisjonelle radiokanalane, P1, P2 og P3, P4 og Radio Norge. Dei to gruppene var likare i størrelse enn dei har vore nokosinne. I desember hadde nisjekanalane, for eksempel NRK P1+, P7 Klem og Radio Rock, 36,0 prosent dagleg lyttardel. Dei «tradisjonelle» kanalane hadde 42,1 prosent dagleg lyttardel, ned frå over 60 prosent for eitt år sidan.

– Tala viser at radiolyttinga er i endring. Alt tyder på at innføring av digitalradio og dermed auka valmoglegheiter for lyttarane, påverkar utviklinga, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

P1 er framleis suverent størst, i desember var lyttetida til den eine kanalen er like stor som dei fire neste kanalane til saman.

Lyttartala frå Medietilsynet er utarbeidd av Kantar Media. Dei fleste lokalradioar er ikkje omfatta av desse lyttarmålingane, men ein tidlegare rapport har vist at lokalradio hadde ein samla lyttarvekst på ti prosent frå tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2017.

