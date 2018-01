Meyer og Jensen i full konfrontasjon om SSB-prosessen 

innenriks

Avstanden var minst like stor som før jul og tonen like uforsonleg mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag heldt open høyring om omorganiseringa av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Meyer leidde SSB inntil ho i november i fjor blei tvungen til å trekke seg.

– Når det gjeld avgangen min som administrerande direktør i SSB, må eg sei at finansministeren i realiteten tvang meg til å gå av, utan omsyn til dei lover og reglar som gjeld for avslutning av arbeidsforhold i staten, seier Meyer.

Knallhardt oppgjer

Ho tok i høyringa på nytt eit knallhardt oppgjer med måten Jensen har handtert saka.

Med mistillitserklæringa si og presset om at SSB-sjefen måtte gå av har Jensen skapt ein ny praksis, meiner Meyer.

– Det er mi vurdering at finansministeren ikkje har respektert regler og lover når det gjeld statstenestemenn, og i tillegg har valt ein offentleg uthenging for å vise politisk handlekraft.

Ho kritiserte både ytringane og prosessen til Jensen.

– Det er alvorleg at eigaren har trekt teppet vekk under direktøren midt i ein krevjande omstillingsprosess, sa ho.

Politisk press

I omorganiseringa ønskte Meyer å flytte fleire forskarar, blant dei innvandringsforskar Erling Holmøy, frå forskingsavdelinga til statistikkavdelinga.

Meyer er klar på at byrået blei utsett for politisk press, og at det var spesielt tydeleg i samband med innvandringsrekneskapen.

Meyer fekk onsdag også spørsmål om kvifor ho plutseleg mot slutten av prosessen, i fjor haust, kom inn på innvandring i forklaringane sine om prosessen.

– Når innvandringssporet kjem, er det fordi eg ikkje kan forstå kvifor finansministeren seier at eg ikkje har følgt opp åtvaringane frå Finansdepartementet på eit tidleg tidspunkt. Det var nettopp det eg gjorde.

– Lytta ikkje

Jensen slo i forklaringa si fast at omstilling må skje i riktig retning, rekkefølgje og tempo. Ho understreka at ho gjentatte gonger gjennom fjoråret stilte spørsmål ved om samfunnsoppdraget kunne varetakast med den omorganiseringa Meyer ønskte å gjennomføre.

– Det må sjåast som åtvaringar mot å gjere store endringar, sa Jensen.

– Eg forventar, som øvste ansvarlege for SSB, at når det kjem så tydelege styringssignal frå eigardepartementet at dei blir følgt og lytta til, sa Jensen, og slo fast at det motsette skjedde med SSB.

– Ein har ikkje høyrt, ein har ikkje lytta, ein har ikkje tatt omsyn, og ein valde å gå vidare. Man valde å sette i verk ei stor omorganisering av forskingsverksemda, stikk i strid med alle åtvaringar ein hadde fått. Då greip eg inn for å unngå at det blei ein realitet.

Hard kritikk

Også sjeføkonomane Øystein Dørum i NHO og Roger Bjørnstad i LO åtvara fleire gonger mot omorganiseringa, blant anna i eit møte i kontaktutvalet til regjeringa.

Dei to retta også onsdag skarp kritikk mot forslaget frå Bye-utvalet til omorganisering av byrået. Begge meiner omorganiseringa til Meyer ville ha råka kjerneoppgåvene til byrået.

– Eg er usikker på om Meyer har forstått kor viktig samfunnsoppdraget til SSB er, lydde det frå Dørum.

– Det kan sjå ut til at Meyer hadde ei anna oppfatning av samfunnsoppdraget enn det vi som eigar hadde, og det mange brukarar av SSB hadde, sa Jensen.