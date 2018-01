Næringslivstoppar varslar magert lønnsoppgjer

innenriks

– Moderasjon vil skape arbeidsplassar. Eg trur arbeidsplassar er viktigare enn lønnsvekst akkurat no, seier Johan H. Andresen, eigar av investeringsselskapet Ferd til Klassekampen.

Andresen er ein av fleire toppar i norsk næringsliv Klassekampen har snakka med, og som alle oppfordrar til framleis moderasjon i lønnsoppgjera.

I 2016 fekk norske arbeidstakarar reallønnsnedgang. Fasiten for 2017 er enno ikkje klar, men arbeidsløysa fall i løpet av året. SSBs prognosar viser at fastlands-BNP kjem til å stige meir i 2018 enn i 2017.

Administrerande direktør i Selvaag Bolig ASA Baard Schumann understrekar at arbeidstakarane også skal få merke at det går betre, men seier det ikkje nødvendigvis bør skje over lønnsseddelen.

Svein Richard Brandtzæg, administrerande direktør i Norsk Hydro, skal i gang med å tilsetje fleire, men heller ikkje han vil love eit romslegare lønnsoppgjer.

