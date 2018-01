Ottervik avviser at Giske er leiarkandidat i Trøndelag Ap

innenriks

– Eg trur ikkje det er spesielt aktuelt. Det skal veljast om ikkje så lenge, og det er ein veldig spesiell situasjon akkurat no, seier Ottervik til Trønder-Avisa etter at det i fleire medium er blitt spekulert i om Giske er kandidat til leiarvervet i Trøndelag Ap etter at han trekte seg som nestleiar i moderpartiet.

Fleire sentrale arbeidarpartifolk i Nord-Trøndelag gjekk i same avis onsdag ut med klar støtte til Anne Marit Mevassvik, tilsynelatande som ei motkraft til at Giske eller andre sørtrønderar får vervet.

– Eg har full tillit til at valkomiteen gjer ein grundig jobb, og finn ein kandidat heile Trøndelag samlar seg om. For meg betyr ikkje postnummer noko, påpeiker trondheimsordføraren.

Etter at Karianne Tung melde avgangen sin skal det i første omgang peikast ut ein mellombels leiar av Trøndelag Ap. Namnet til Giske har dukka opp i samband med valet av ein permanent leiar på årsmøtet i april.

Ottervik uttalte tidlegare denne veka til Adresseavisen at Giske kan komme tilbake ein gong, men understrekar at utsegna var i eit langsiktig perspektiv og på bakgrunn av spekulasjonar om at han aldri kan komme tilbake i politisk aktivitet igjen.

– Eg trur det er for krevjande både for han og partiet no. Kva som skjer på eit seinare tidspunkt har eg ikkje lyst til å spekulere i, seier Ottervik.

