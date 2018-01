Ber ungdomspartia jobbe grundig med rutinar mot overgrep og trakassering

innenriks

Generalsekretær Andreas Borud i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner seier fleire av ungdomspartia har nytta seg av kompetanseopplegget til rådet for å førebyggje og handtere trakassering og seksuelle overgrep.

– Målet vårt er at barne- og ungdomsorganisasjonane skal ha rutinar for å førebyggje seksuelt grenseoverskridande åtferd og ha kompetanse til å hjelpe dei som likevel skulle bli utsette for noko. Det er fleire av ungdomspartia som har nytta seg av det, og mitt inntrykk er at organisasjonane har jobba godt og grundig med dette, inkludert ungdomspartia, seier Borud til NTB.

Han påpeiker likevel at han ikkje har nokon samla oversikt over kva slags rutinar ungdomspartia har.

– Mitt inntrykk er at ungdomspartia gjer mykje bra. Men det å skape gode og trygge organisasjonar for alle krev hardt og jamt arbeid over lang tid, seier han.

– Dei aller fleste unge som engasjerer seg politisk, har veldig positive opplevingar. Likevel veit vi at det skjer grenseoverskridande åtferd i barne- og ungdomsorganisasjonar, understrekar han.

Ettersom slike hendingar gjerne er kopla til drikking og festkultur, er det eit spørsmål om ungdomspartia bør ha strengare reglar for bruk av alkohol. Borud meiner at LNU ikkje skal felle dom over kva slags «alkoholpraksis» som er den beste, men påpeikar at både alkohol og skeive maktforhold er faktorar ein må ta omsyn til.

– Når ein av dei faktorane er til stades, så stiller det høge krav til at ein har gode rutinar, medvit og kompetanse for å handtere saker som oppstår. seier han.

I samband med #metoo-kampanjen har det komme fram fleire saker om upassande oppførsel i politiske miljø. Seint onsdag kveld vart det klart at Unge Høgre-leiar Kristian Tonning Riise trekkjer seg fordi fleire medlemmer har reagert på hans åtferd. Tidlegare same dag vart det også kjent at Frps stortingsrepresentant Ulf Leirstein har sendt pornografiske bilde til fleire personar, blant anna til ein 14-åring. Fleire av varsla mot den no avgåtte Ap-nestleiaren Trond Giske involverer også unge partifellar.

