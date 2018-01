Fire prosent opplever uønskt seksuell merksemd

innenriks

I alt 4 prosent av dei sysselsette fortalde at dei i 2016 vart utsette for uønskt seksuell merksemd, kommentarar eller liknande éin gong i månaden eller oftare, ifølgje ei undersøking frå Statistisk sentralbyrå.

– Mens 7 prosent av kvinnene i levekårsundersøkinga svarte ja på at dei vart utsette for uønskt seksuell merksemd, svarte 2 prosent av mennene at dei var utsette for dette, seier rådgjevar Mathias Killengreen Revold.

Sjukepleiarar er den mest utsette yrkesgruppa. Her er delen som har blitt utsette for uønskt seksuell merksemd 17 prosent.

Statistikken vart første gong utarbeidd i 1989, og har vore nokolunde stabil sidan.

– Den gong oppgav 3 prosent at dei hadde vore utsette for uønskt seksuell merksemd. Delen låg lenge mellom 2 og 3 prosent, med ein topp i 2013 på 5 prosent, seier Revold.

Det er kvinner i aldersgruppa 18–24 år som er mest utsette for uønskt seksuell merksemd. I 1989 låg delen på 8 prosent, mens den i 2016 hadde auka til 13 prosent.

Hos menn mellom 18 og 24 år steig delen til 4 prosent i 2016, men for aldersgruppene over, dei mellom 25 og 44 år og dei mellom 45 og 66 år, har den lege stabilt på 1 og 2 prosent sidan slutten av 1980-talet.

