Kjelder: Unge Høgre fekk fleire varsel om Tonning Riise

Det skriv Aftenposten.

Tonning Riise gjorde onsdag kveld kjent at han trekkjer seg som Unge Høgre-leiar. Samtidig har både Tonning Riise sjølv og Unge Høgres generalsekretær Maria Sanner opplyst at dei ikkje har vore kjent med konkrete varslar om åtferda til ungdomspartileiaren.

Dette går no av fleire kjeldene imot.

Fire noverande og tidlegare medlemmer i Unge Høgre seier til Aftenposten at det blei varsla om minst tre episodar med Tonning Riise. Kjeldene seier at dei varsla ved å gje skriftleg eller munnleg melding til leiarar i organisasjonen.

– Det er ikkje sant at det ikkje er varsel på han, seier ein tidlegare fylkesleiar til Aftenposten.

Sanner vedgår at sakene ikkje har blitt følgt godt nok opp av organisasjonen.

– Desse sakene avslører ein alvorleg svikt i korleis Unge Høgre har handtert slike saker. Eg beklagar at dei ikkje blei følgt betre opp. Eg skal gjere mitt ytste for at dette ikkje skal skje igjen og oppfordrar alle som meiner dei ikkje har fått god nok oppfølging til å ta kontakt med meg. Unge Høgre skal vere ein trygg stad å vere, skriv ho i ein e-post til Aftenposten.

NTB lykkast torsdag ettermiddag ikkje i å komme i kontakt med Tonning Riise.

