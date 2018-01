Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST Media Group går av

innenriks

Gunnar Bjørkavåg (57) og styret i NHST Media Group er blitt einige om at Gunnar Bjørkavåg fråtrer si stilling som konsernsjef for NHST Media Group 1. februar 2018. Det har vore ein god og grundig prosess som har ført fram til at Bjørkavåg fråtrer si stilling, opplyser NHST.

– Gunnar Bjørkavåg har leidd konsernet i 18 år og i ulike fasar. I denne perioden har mediebransjen gjennomgått betydelege endringar. Gunnar har leidd konsernet med stødig hand, og han har levert betydelege bidrag til den posisjonen konsernet i dag nyt godt av, seier styreleiar Anette Olsen i ein kommentar.

– Eg vil takke alle tilsette, styremedlemmer og forretningsforbindelsar for svært godt samarbeid i desse 18 åra. Eg ønsker lykke til vidare og har stor tru på moglegheitene for konsernet. Særleg no – etter betydeleg digital framgang dei siste åra, seier Gunnar Bjørkavåg.

Bjørkavågs utsegner om kjønnsbalanse i konsernleiinga i NHST Media Group, som blant anna eig avisene Dagens Næringsliv og Morgenbladet, vakte i haust til sterke reaksjonar i fleire leirar.

I ein e-post til Dagens Næringsliv skreiv Bjørkavåg dette om kritikken frå VGs politiske redaktør Hanne Skartveit:

– Det er altfor generaliserande. Eg er ingen gubbe, og eg er ein stolt mann. Eg er klar til å utfordre henne når som helst på ein IQ-test eller padletur eller evne til gode formuleringar. Framtidas toppselskap er sterkt drivne av innovasjon, tempo og ein konstruktiv organisasjonskultur.

I november vart det kalla inn til ekstraordinært styremøte for å diskutere uttalane. Det vart då bestemt at Bjørkavåg skulle fortsette som konsernsjef.

Bjørkavåg har rett til 18 månaders lønnsvederlag, opplyser NHST.

(©NPK)