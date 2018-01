Ny nedtur på Oslo Børs

innenriks

At oljeprisen no ligg på sitt høgste nivå sidan hausten 2014 hjelpte ikkje hovudindeksen på ein tung dag.

Statoil var mest omsett og gjekk opp med 0,7 prosent. Blant dei andre tungvektarane gjekk Yara International og Norsk Hydro begge opp med 0,2 prosent. DNB låg på staden kvil, medan Telenor fall med 0,4 prosent.

Blant dei andre selskapa på hovudindeksen noterte Thin Film Electronics seg for ein oppgang på 7,7 prosent og Next Biometrics for 8,5 prosent. Norwegian steig med 3 prosent.

Golden Ocean Group gjekk ned med 4,1 prosent, Funcom med 3,3 og Hexagon Composites med 3,2 prosent.

FTSE 100 i London var den einaste indeksen blant dei største i Europa som gjekk fram torsdag, med 0,1 prosent. CAC 40 i Paris søkkte med 0,3 prosent og DAX 30 i Frankfurt med 0,9 prosent.

Oljeprisen gjekk kraftig opp i løpet av ettermiddagen, for så å falle og ta seg litt inn igjen rett før børsslutt. Eit fat nordsjøolje blei omsett for 69,9 dollar, opp med 1 prosent, mens eit fat amerikansk lettolje gjekk opp med 0,9 prosent til 64,5 dollar.

(©NPK)