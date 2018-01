Politiet utvida siktinga mot samfunnstopp i Troms til å gjelde fleire personar

innenriks

– Grunnlaget er utvida frå tidlegare å gjelde éin namngitt fornærma til å gjelde fleire ikkje identifiserte, moglege fornærma. Det betyr at politiet meiner det er mistanke om at sikta har gjort eller har prøvd å gjere tilsvarande overfor personar vi så langt ikkje kjenner identiteten til, seier politiinspektør og seksjonsleiar ved påtalemakta i Troms politidistrikt, Elin Nordgård Strand.

Mannen blei arrestert onsdag i førre veke og dagen etter varetektsfengsla i éi veke med brev- og besøkskontroll. I torsdagens fengslingsmøte i Tromsø bad politiet om forlengd fengsling i fire veker, med grunngjeving i at det skal vere fare for tap av bevis.

Mannen er sikta for å ha utnytta stillinga si for å oppnå seksuell omgang. Siktinga omfattar også utnytting av person under 18 år i ein særleg sårbar livssituasjon. Samfunnstoppen er underlagt brev- og besøkskontroll i fengslingsperioden.

Sjekkar om det er fleire fornærma

Tingretten meiner likevel at det berre er skilleg grunn til mistanke for den opphavlege siktinga. Politiet jobbar dermed vidare for å sjå kva etterforskinga avdekkjer når det gjeld eventuelle ytterlegare fornærma personar.

– Vi har fokus på å finne fram til personar som kan ha vore utsett for overgrep eller prøvd å bli utsett for overgrep av sikta, og vitne som kan seie noko om dette, seier Nordgård Strand.

Mannens forsvarar, advokat Ulf E. Hansen, seier det er ei bekymringsmelding frå Finnmark frå år 2000 som ligg bak kravet om vidare fengsling, og som er grunnlaget for at politiet no har utvida siktinga.

– Dette er lauslege påstandar og rykte, og derfor ikkje grunn til å utvide siktinga, seier Hansen, som kravde klienten sleppt fri.

– Vi har tatt dette med i siktinga og meinte det var grunnlag for dette og at det ikkje kan sjåast som rykte. Vi tar til etterretning at retten meiner det ikkje er sannsynsovervekt for at det har skjedd, seier Nordgård Strand.

Stiller seg uforståande

NRK melde torsdag at samfunnstoppen på slutten av 1990-talet inviterte ein eller fleire unge gutar frå ein barnevernsinstitusjon til hotellrommet sitt under eit opphald i Alta. Det er ikkje kjent kva som eventuelt skal ha skjedd på hotellrommet.

Ein tilsett som no er død, har ifølgje NRK tidlegare fortalt om det han oppfatta som kritikkverdig kontakt mellom mannen og bebuarar på institusjonen. No har Bufetat reagert og varsla politiet om saka.

Politiet har ikkje ynskt å kommentere desse opplysningane. Hansen meiner det er rart at Bufetat ikkje har funne grunn til å reagere tidlegare og seier klienten stiller seg uforståande til den utvida siktinga.

– Han stiller seg uforståande til det, og han stussar over at viss nokon hadde bekymringsmelding, kvifor kjem det no, seier Hansen, som gjer det klart at fengslinga vil bli anka.

Ber om Kripos-bistand

Politistasjonssjef Anita Hermansen opplyser at politiet har bedt om bistand frå Kripos i etterforskinga.

Samtidig stadfestar politiet no at mannen også tidlegare har vore etterforska for tilsvarande forhold. Han blei meldt til politiet i 2015 og det blei då tatt ut sikting og kravd ransaking. Politiet gjorde den gongen fleire beslag, særleg av elektroniske lagringsmedium.

– Den sikta blei avhøyrt og etter enda etterforsking blei saka lagt bort i september 2016 etter bevisets stilling. Politiet gjer no undersøkingar for å sjå om det er grunnlag for å ta opp att denne saka, og vi vil sjå på sakene i samanheng, seier Nordgård Strand.

Ho fortel at rundt 15 vitne til no er avhøyrt, men at det leggjast opp til at nokre titals vitne skal avhøyrast i tida som kjem. Samtidig held politiet fram gjennomgangen av data- og mobilbeslag, i tillegg til aktivitet på sosiale medium.

(©NPK)