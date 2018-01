Rovdata har registrert 13 ulvekull i  Noreg

innenriks

Det viser dei førebelse tala til Rovdata. Dette betyr at det nasjonale bestandsmålet for ulv på mellom fire og seks kull (av dei minst tre fødd i Noreg) blir oppfylt med god margin for 2017. Så langt er det registrert totalt 97–98 ulvar i Noreg og i grensetraktene mot Sverige.

– Vi har hatt ein svært bra start på registreringssesongen med mykje snø på bakken. Det har gitt oss god oversikt over revir og talet på ulv relativt tidleg i sesongen. Med 13 registrerte ulvekull per 9. januar, av dei minst sju heilnorske, kan det per i dag sjå ut til at ein for 2017 kjem til å hamne eit stykke over det nasjonale bestandsmålet på ulv, seier Jonas Kindberg, leiar i Rovdata.

Dei sju heilnorske kulla er i Osdalen, Julussa, Letjenna og Kynna i Hedmark, i tillegg til i revira Mangen i Akershus og Hedmark, Østmarka i Akershus, og Hobøl i Østfold.

Det er i tillegg påvist ulvekull i grenserevira Flisberget, Kockohonka, Skugghöjden og Magnor. Ein har også registrert kull i revira Slettås og Boksjø, men her har ein førebels ikkje sikker dokumentasjon på om desse er heilnorske revir eller grenserevir.

– Vidare sporingar og DNA-analysar utover vinteren vil gje eit enda sikrare bilde av talet på ulvekull i grenseområda og kvar revirgrensene går, seier Kindberg.

(©NPK)