Snart kan alle levere sjukmelding digitalt

innenriks

Til no har den siste delen på sjukmeldinga, søknad om sjukepengar, berre vore tilgjengeleg i digital versjon i nokre delar av landet. No innførast det i alle fylke.

– Dette betyr at alle arbeidsgivarar no må gjere seg klare til å ta imot det som kjem til dei i Altinn. Når ein arbeidstakar har valt å bruke den digitale løysinga, er det slutt på papiret for denne sjukmeldinga, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Kvart år blir det skrive ut 3,5 millionar sjukmeldingar, fordelt på 1 million sjukmelde. Nav-direktøren opplyser at den tida som i dag brukast på å handtere papir og kommunisere via post og telefon, i staden skal brukast på viktigare oppgåver.

– Målet er at sjukefråværet kan bli så kort som mogleg. I den vidare digitaliseringa skal det borast enda djupare i kva støtte som kan givast til den viktige oppfølginga på arbeidsplassen, seier Vågeng.

(©NPK)