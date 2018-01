Solberg: Dette er ei lei sak for både Tonning Riise og Høgre

innenriks

– Dette er i hovudsak ei veldig lei sak for Kristian, men også for Høgre. Det skal vere sånn at vi oppfører oss ordentleg mot kvarandre i Høgre. Det skal vere eit parti som er inkluderande for alle og der det skal vere trygt å sende dei unge håpefulle til ei politisk karriere. Det er viktig for demokratiet, og derfor tar vi på alvor dei varsla vi no har fått, seier statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg.

Ho seier dei no undersøkjer kvifor partiet ikkje var merksam på varsel som var gitt til Unge Høgre tidlegare. Fleire kjelder har opplyst til Aftenposten at det er snakk om minst tre varslar mot Kristian Tonning Riise.

– Unge Høgre skal få hjelp av partiet til å jobbe med dette. Både generalsekretæren i Unge Høgre og generalsekretæren i Høgre jobbar no for fullt med å få klarleik i desse spørsmåla, og så må vi trekkje konklusjonar når vi er ferdige med det, seier Solberg.

