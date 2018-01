Stortinget seier nei til ekspertutval for Afghanistan-retur 

innenriks

Det kjem fram i ei fersk innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Eit fleirtal av Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet og Senterpartiet «støtter ikkje forslaget om eit ekspertutval som skal gjennomføre ei vurdering av regelverk og praksis ved retur til Afghanistan», heiter det.

Fleirtalet peiker blant anna på at det i hovudsak er same regelverk som gjeld for retur til alle land.

– Det vil vere uheldig å ha eit eige utval som skal vurdere praksis og regelverk for Afghanistan spesielt, heiter det.

Samtidig er det ikkje fleirtal for å innføre rimelegheitsvilkår for internflukt i utlendingslova.

Men SV kan notere seg ein liten siger for forslaget om at det i saker som handlar om barn, skal kome fram av vedtaket at det beste for barna er vurdert og korleis.

Dessutan er eit nasjonalt system for såkalla tvangsreturovervaking på trappene. Oppgåva skal leggjast til Tilsynsrådet for Trandum. Det går no føre seg eit arbeid med å utarbeide dei konkrete detaljane i ordninga, blant anna kor mange returar som skal overvakast, og kva som skal vere tilsynsrådets mandat.

Førebels blir det teke sikte på å opprette ei pilotordning i løpet av første halvdel av 2018. Ambisjonen er at to returar skal overvakast per månad, før eit system som fullt ut sikrar returdirektivets krav setjast i gang noko seinare, kjem det fram av innstillinga.

Forslaga skal behandlast i Stortinget kommande torsdag.

