Treåring i Trøndelag døydde av vald, ifølgje obduksjonsrapport

innenriks

Tysdag og onsdag blei både mora og stefaren til jenta varetektsfengsla for fire nye veker, skriv Trønder-Avisa.

Den tre år gamle jenta kom til legevakta med store hovudskadar natt til 26. juni i fjor. Jenta døydde på St. Olavs hospital to dagar seinare.

– Obduksjonsrapporten konkluderer med at jenta døydde som følgjer av vald mot hovudet, seier politiadvokat Amund Sand til avisa.

Mora og stefaren er sikta for grov kroppsskade med dødsfølgje. Stefaren har vore varetektsfengsla sidan han blei arrestert same dag som jenta døydde. Mora blei lauslate, men blei fengsla på nytt 15. november. Politiet opplyser at det skjedde fordi dei fekk nye opplysningar i vitneavhøyr.

Paret har nekta straffskuld og har forklart at skadane på jenta kjem av eit fall frå senga og at ho også hadde skadar frå eit tidlegare fall frå ein veranda.

Politiets etterforsking i saka nærmar seg slutten. Det er ikkje tatt ut tiltaler, men det er førehands-tidsett rettssak til 23. april.

