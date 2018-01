33 prosent nedgang i tvangsreturar

innenriks

– Returtalet heng saman med talet på kor mange som kjem. Vi har no lagt bak oss to år med rekordlåge tal på asylsøkjarar, og dette påverkar talet på tvangsmessige returar politiet gjennomfører, forklarar sjef for Politiets utlendingseining (PU) Morten Hojem Ervik.

Totalt 5434 personar vart tvangsreturnerte av politiet frå Noreg i 2017. Det er ein nedgang på 33 prosent frå 2016, og berre 60 prosent av målet til regjeringa om 9.000 tvangsreturar av utanlandske statsborgarar. Heller ikkje i 2016 vart det tvangsreturnert så mange som regjeringa ønskte.

Den største gruppa uttransporterte er 452 personar frå Romania, etterfølgt av 373 frå Albania.

234 mindreårige vart uttransporterte, av dei var 220 del av familiar og 14 var einslege.

