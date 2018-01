Datatilsynet: Kunstig intelligens utfordrar personvernet

innenriks

– Vi i Datatilsynet trur ikkje at kunstig intelligens vil bli personvernets undergang, seier Christine Dalebø Gjerdevik, rådgjevar i Datatilsynet på lanseringa av rapporten om kunstig intelligens og personvern.

Sjølvkøyrande bilar, persontilpassa medisin og andre former for kunstig intelligens krev store mengder informasjon, inkludert personopplysningar, for å lære å ta avgjerder.

– Kunstig intelligens treng mykje meir informasjon enn menneske for å lære, sa Gjerdevik.

Nettopp det er ei utfordring for personvernet, ifølgje Gjerdevik. I den nye rapporten trekkjer Datatilsynet også fram at kunstig intelligens er ei utfordring for prinsippet om at den enkelte skal få vite korleis personopplysningane om seg sjølv blir brukte. Det er også ei utfordring for prinsippet om ikkje-diskriminering, fordi maskiner med kunstig intelligens blir ikkje meir objektive enn dei opplysningane dei blir trena på. Derfor seier Datatilsynet at maskinene må få informasjon som er balansert og representativ.

Datatilsynet meiner at det er opp til både dei som utviklar systema og dei som kjøper og bruker dei, å passe på at dei ikkje bryt personvernet.

– Vi er altså framleis er i ein tidleg fase av utviklinga av KI, og dette er eit godt tidspunkt for å sørgje for at teknologien følgjer spelereglane i samfunnet, står det i rapporten.

