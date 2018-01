Fylkesordføraren i Hedmark trekkjer seg etter varsel

innenriks

Fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) opplyser til Hamar Arbeiderblad fredag at det er snakk om fleire uønskte hendingar med mykje alkohol og upassande oppførsel overfor yngre jenter.

– Eg har blitt konfrontert med at det har komme reaksjonar på mi åtferd i sosiale samanhengar der eldre og yngre politikarar har møttest. Eg er ein sosial person som er glad i folk, men har ikkje vore bevisst nok på grensesetting i mi rolle, skriv Rønning i søknaden om fritak.

– Eg erkjenner at eg har utvist for dårleg dømmekraft i enkelte situasjonar, og det beklagar eg og er lei meg for, skriv Rønning vidare.

Fylkesråd Gjestvang opplyser til Hamar Arbeiderblad at det er komme inn «nokre varsel» mot Rønning dei siste åra.

– Det er fleire enn eitt og færre enn fem. Det første varselet kom i 2015, seier Gjestvang.

Rønning leverte søknaden om fritak torsdag.

– Hedmark fylkeskommune har fått varsel om upassande oppførsel frå Dag Rønning si side. Desse varsla er tatt på alvor, og har blitt underlagt ei grundig behandling der det også har vore dialog med involverte og varslarar, skriv Hedmark fylkeskommune i ei pressemelding.

Fylkestinget vil behandle Rønnings søknad på eit møte 15. januar. Ny fylkesordførar vil bli valt på same møte. Det seinaste varselet mot Rønning kom hausten 2017, ifølgje Hamar Arbeiderblad.

