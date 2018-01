Høgskolen i Oslo og Akershus er blitt til OsloMet – storbyuniversitetet

innenriks

Endringa vart vedtatt i statsråd fredag og gjeld frå same dag.

– HiOA har lagt ned ein betydeleg innsats i arbeidet med å bli universitet. Eg ser fram til at OsloMet skal gi samfunnet dyktige kandidatar og meir kunnskap, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei fråsegn.

På engelsk er namnet OsloMet – Oslo Metropolitan University.

– Eg er veldig glad og stolt over at vi no har blitt eit universitet. Det er ei anerkjenning av alt det viktige arbeidet som blir gjort av studentar og tilsette ved OsloMet, og den store utviklinga i forsking og utdanning vi har hatt dei siste åra, seier rektor Curt Rice.

Det nye universitet er Noregs tredje største, og Oslo er no den første byen i landet med to universitet.

Det var 12. desember i fjor styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) godkjente universitetssøknaden til HiOA. Deretter vedtok HiOA-styret 15. desember å foreslå namnet OsloMet – Storbyuniversitetet.

(©NPK)