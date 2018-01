SV og Frp vil nekte overgrepsdømte å jobbe på vidaregåande skule

innenriks

I opplæringslova er det krav om at alle tilsette i skule og barnehage må framvise politiattest, og personar som har overgrepssaker på rullebladet, får ikkje jobbe i barnehage og grunnskule. Men i vidaregåande skule kan personar med overgrepsdommar få jobb.

– Eg ventar eit lovforslag frå regjeringa snarast mogleg. Mens vi ventar på ei regjering som «vurderer» og ikkje handlar, så sviktar vi dei barna som i dag blir utsette for overgrep, seier Mona Lill Fagerås (SV) i utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget til Utdanningsnytt.

I fjor vart 28 tilsette i skular og barnehagar sikta, tiltalte eller dømde for overgrep, det viser ei kartlegging Utdanning har gjennomført. 18 av desse jobba i skulen, mens ti var tilsette i barnehage.

– I opplæringslova er det krav om politiattest, men det ser ut til at det ikkje betyr at seksuelle overgrep gjer at ein ikkje kan få arbeid i vidaregåande skule. Eg er heilt klart open for at dette kan innskjerpast, Roy Steffensen (Frp), leiar for utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget.

