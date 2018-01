KrF: Inga støtte til meir søndagshandel og lengre alkohol-opningstider

innenriks

I Jeløya-plattforma heiter det at regjeringa vil «utvide dei ytre rammene for kommunal salsløyve av alkohol til klokka 21 på kvardagar og laurdagar».

Samtidig vil de også endre alkohollova slik at opningstidene i butikkane til Vinmonopolet kan følgje kommunalt fastsette tider for alkohol. Det inneber i så fall at polet kan vere ope lenger.

Statsminister Erna Solberg (H) åtvara under presseseansen på Hotel Jeløy Radio om at dette ville vere lite populært i KrF, og det viste seg raskt at Høgre-leiaren fekk rett.

– Vi vil ikkje støtte utvida salstid for alkohol, seier Hareide til VG.

Han vil heller ikkje støtte at ein legg til rette for meir søndagshandel.

– I dag har eg vore på ski, og eg trur at de aller fleste heller vil bruke søndagen til slike aktivitetar framfor shopping, seier KrF-leiaren.

