Krekar-sak i Italia utsett igjen

Det er tredje gangen rettsmøtet blir utsett, skriv ABC Nyheter. Denne gongen skal dommarane ha godtatt ein førespurnad frå norske styresmakter om at Krekar bør bli kontakta.

«Retten aksepterte dette, sjølv om det ikkje er nødvendig ut frå våre strafferettsreglar», skriv ho i ein e-post til nettavisa.

Etter italiensk lov kan ein dømme personar sjølv om dei ikkje er til stades. Krekars norske advokat, Brynjar Meling, har tidlegare opplyst at verken han eller klienten har blitt kontakta av italienske styresmakter.

Franzini fortel også at ho reknar med at det vil komme fleire utsettingar.

Oslo tingrett fastslo 29. juni 2016 at vilkåra for utlevering av Krekar til Italia var til stades, og dette vart stadfesta av både lagmannsretten og Høgsterett. Men Italia trekte tilbake utleveringskravet. Ein årsak kan vere at dei frykta at varetektsfengsling under ei langvarig rettssak kan føre til oversoning.

Krekar kom til Noreg som kvoteflyktning i 1991 og er vedtatt varig utvist av omsyn til rikets sikkerheit, men kan ikkje sendast til Irak der han risikerer tortur og avretting.

