Oljefolk i nord: – Vi er skuffa, men gir oss ikkje

Søndag vart det klart at Trine Skei Grande og Venstre går inn i regjering med Høgre og Frp etter snaue to veker med harde regjeringsforhandlingar. Ein av forhandlingssigrane for Grande er at det ikkje skal opnast for konsekvensutgreiing av havområda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017–2021.

Dette er direktøren i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver, skuffa over.

– Men vi gir oss ikkje. No får vi jobbe endå hardare og ikkje minst klokare, slik at Nord-Noreg står samla og er ei tydeleg stemme for kunnskap og verdiskaping ved neste korsveg. seier Giæver i ei pressemelding.

Giæver meiner at ved å legge konsekvensutgreiing av Lofoten, Vesterålen og Senja på is, seier den ferske regjeringa dermed nei til kunnskap.

– Ei konsekvensutgreiing ville gitt oss tilgang til ny kunnskap og fakta om klimaeffektar, oljevern, samvirke, ringverknader og moglege utfordringar ved framtidig olje- og gassaktivitet i Nordland VI, VII og Troms II, seier Giæver.

