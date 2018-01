PST vil tiltale islamist for truslar mot Abid Raja

innenriks

PST har innstilt på å ta ut tiltale for tre forhold som går på truslar mot stortingsrepresentantar, grove truslar og omsynslaus åtferd, erfarer Nettavisen.

Statsadvokat Frederik G. Ranke bekreftar desse opplysningane overfor avisa.

– Det stemmer at den er sendt over til oss og at dei har innstilt på at det skal takast ut tiltale. Om kort tid kjem eg til å vurdere påtalespørsmålet, seier han.

Det var i september 2016 at Venstre-stortingsrepresentant Abid Raja fekk tilsendt ei rekkje hatmeldingar på SMS frå Mohammad. Få dagar seinare publiserte Mohammad ein Youtube-video der han forsvarte SMS-ane.

Venstre-profilen offentleggjorde sjølv meldingane via Twitter. «Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam, din uoppdratte kafir hund. Du er en skam for pakkiser og muslimer, ikke kall deg muslim, for Wallahi du har INGENTING med islam å gjøre, skitne forræder!!!», lydde det i ein av dei.

Mohyeldeen sjølv ønsker ikkje å kommentere PSTs innstilling. Hans faste forsvarar, John Christian Elden, seier til Nettavisen han ikkje er kjent med den.

– Eg er ukjent med at PST har komme med ein slik innstilling, og finn det riktig å vente med å kommentere det til statsadvokaten har fatta sitt vedtak, seier han, og understrekar at sidan dei heller ikkje er kjent med noka sikting, har Mohyeldeen ingenting å erkjenne straffskud for.

