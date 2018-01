Tilsett i Forsvaret sikta for valdtekt

innenriks

Ut frå siktinga skal mannen ifølgje avisa ha gjort seg skuldig i overgrep mot ein annan tilsett mann i 20-åra i juni i fjor sommar.

Politiet etterforskar om mannen har gjort seg skuldig i fleire tilsvarande forhold.

– Det ligg føre mistanke om seksuallovbrot mot fleire andre namngitte fornærma, seier påtaleleiar Bjarte Walla hos politiet i Salten.

Politiinspektøren opplyser at forholda går tilbake til 2016. Alle fornærma er etter det avisa erfarer menn i 20-åra og kollegaer av sikta.

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovudkvarter opplyser at dei vart kjent med saka gjennom fleire varsel rett før jul.

– Innhaldet i varslingane var av ein slik karakter at Forsvaret oppfordra meldarane om å kontakte politiet, skriv Moen i ein e-post.

Han opplyser at Forsvaret i tida etter dette har hatt dialog med politiet og bidratt til å få fram fakta i saka.

– Rett etter at Forsvaret vart gjort kjent med varsla, kontakta vi vedkommande og påla permisjon. Vedkommande er med andre ord ikkje i arbeid per no, svarar Moen.

Advokat Tor Haug er forsvarar for mannen.

– Eg kan bekrefte at eg hjelper ein person som er sikta for seksuallovbrot. Min klient erkjenner ikkje straffskuld. Ut over det ønsker eg ikkje å kommentere saka, seier han.

