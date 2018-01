innenriks

– Maria Sanner vart i dag sjukmeld, og vil difor ikkje svare på meldingar frå pressa. Vi ber om forståing for at dette er ei krevjande tid for Maria Sanner, seier Egseth i ein e-post til NTB måndag ettermiddag.

Unge Høgre-leiar Kristian Tonning Riise trekte seg i førre veke, etter å ha blitt konfrontert med sin oppførsel overfor unge, kvinnelege UH-medlemmer. Sidan har det komme fleire varsel om han og andre medlemmer i Unge Høgre og moderpartiet.

