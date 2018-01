Brikkene fell på plass i Solbergs nye regjering 

innenriks

Fleire rokeringar og endringar er i vente når Venstre trer inn i regjeringa. Det er meir enn tolv år sidan Noregs eldste parti har hatt statsrådar.

Partileiar Trine Skei Grande blir ny kulturminister, nestleiar Ola Elvestuen blir ny klima- og miljøminister og tidlegare stortingsrepresentant Iselin Nybø får ansvaret for høgare utdanning i eit oppsplitta Kunnskapsdepartement, får NTB tysdag bekrefta. Også TV 2 og VG melder at dette blir Venstres regjeringslag.

Det ligg an til at Høgre og Frp misser éin statsrådspost kvar, samtidig som det blir tilført éin ny. Det inneber i så fall at regjeringa vil bestå av 20 medlemmer, til liks med den raudgrøne trepartiregjeringa som gjekk av ved valet i 2013.

Endringane blir gjort i statsråd tidleg onsdag ettermiddag, etter at spørjetimen er over i Stortinget.

Fleire medium melder at Per-Willy Amundsen (Frp) er ferdig som justisminister. Også overfor NTB gir kjelder uttrykk for dette. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) blir nemnt som ein annan statsråd på veg ut.

Det er venta at Sylvi Listhaug overtar Amundsens jobb og tar med seg sin gamle portefølje som innvandringsminister. Arbeidet med integrering og inkludering kan komme til å bli løfta ut av Justis- og beredskapsdepartementet og over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller til Arbeids- og sosialdepartementet.

Høgres Henrik Asheim, som vikarierte som kunnskapsminister i fjor, ligg ifølgje VG an til å få ansvaret for grunnskulen og barnehagane, mens dagens statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) kan bli tildelt nye oppgåver i regjeringa.

Næringsminister Monica Mæland (H) vil etter det NTB erfarer fortsette i regjeringa, men truleg med eit anna ansvarsområde. Det same er ifølgje Adressa tilfelle for kulturminister Linda Hofstad Hellelands (H) del.

VG melde måndag at Helse- og omsorgsdepartementet kan bli utvida med ein egen eldreminister. Ifølgje Dagbladet kan det bli Åse Michaelsen (Frp) som får den jobben. Ho sat på Stortinget frå 2005 til 2017.

Kjelder seier til både VG og Dagens Næringsliv at Høgres Nikolai Astrup også er på veg inn i regjeringa. Ifølgje VG ligg Noregs rikaste politikar an til å bli næringsminister. Astrup har etter valet vore Høgres finanspolitiske talsperson.

I alt har ti statsrådar sete i regjeringa sidan 2013. Regjeringa påpeiker på sine eigne nettsider det at det formelt sett ikkje er snakk om ei ny regjering. Det riktige er at Erna Solbergs regjering blir utvida og fortset.

– Konstitusjonelt er det inga ny regjering som blir etablert. Statsministeren søkjer ikkje avskjed, og regjeringa går ikkje av. Regjeringa vil derfor framleis hete Erna Solbergs regjering, eller regjeringa Solberg, og ikkje Solberg II, heiter det.

Samtidig blir det slått fast at Solberg kan nytte høvet til å endre på departementsstrukturen, for eksempel ved at ansvaret for eit saksfelt blir flytta frå eit departement til eit anna.

Fleire i Venstre har ønskt å styrke Klima- og miljødepartementet med noko av porteføljen til Olje- og energidepartementet, for eksempel når det gjeld fornybarsatsing og løyvingane gjennom Enova.

Venstre og KrF har tidlegare kravd at posten som utviklingsminister blir innført igjen, men det er ikkje bekrefta at så vil skje.

