Riksrevisjonen: For mange pasientar blir sendt til spesialistar

Meir enn kvar fjerde fastlege viser jamleg sine pasientar vidare oppover i systemet, sjølv om dei ikkje trur at pasienten vil ha noko medisinsk nytte av det. Det viser ein gjennomgang Riksrevisjonen har gjort av praksisen for tilvising som ligg føre i dag.

Samtidig seier kvar tredje sjukehuslege at dei jamleg undersøkjer pasientar sjølv om det allereie i tilvisinga går fram at pasienten ikkje burde vore tilvist. Dette er rein sløsing med ressursane, slår riksrevisor Per-Kristian Foss fast.

– Må vente lenger

– Ein slik ressursbruk medfører ein risiko for at pasientar som trenger behandling, må vente lenger enn nødvendig, peiker han på.

Undersøkinga omfattar 650 sjukehuslegar og nesten 700 fastlegar.

Undersøkinga viser også at tilvisingane ofte er mangelfulle og ikkje inneheld informasjonen sjukehuslegen treng. Her skil ifølgje Foss enkelte legar seg ut. Samtidig seier to av fem sjukehuslegar at dei er urolege for at dei kan komme til å prioritere feil på grunn av dette.

– Det er nødvendig å redusere denne usikkerheita ved å auke kvaliteten på tilvisingane og i større grad tilpasse dei til behova i spesialisthelsetenesta, strekar Foss under.

Kommunar har ansvar

Kommunane har ifølgje fastlegeforskrifta eit tydeleg ansvar for å sørgje for god praksis for tilvising hos fastlegane. Men undersøkinga viser at mange kommunar ikkje meiner at dei har eit slikt ansvar.

– Departementet bør undersøkje korleis det kan støtte kommunane betre i dette arbeidet, seier Foss.

