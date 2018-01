Unge Høgre har fått 15 varsel

innenriks

– Vi har prøvd å få ein oversikt over denne situasjonen. Vi har svikta unge medlemmer i ein situasjon der dei trong det som mest, sa generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høgre på ein pressekonferanse i Oslo tysdag kveld.

Aarset og fungerande leiar i Unge Høgre, Sandra Bruflot, orienterte om kva partiet har gjort etter at varslingssakene dukka opp.

Unge Høgres tidlegare generalsekretær Christopher Wand har tidlegare beklaga handteringa av eit varsel han fekk så tidleg som i 2014.

– Då Kristian gjekk av, visste vi ikkje om varslarsakene. Vi visste ikkje alt det vi veit no. Det som er komme fram no er sjokkerande, og eg er utruleg lei meg, sa Bruflot som kjempa med tårene.

For å sikre at varslarane blir varetatt i framtida, vil Unge Høgre opprette to stillingar med kontaktpersonar utanfor organisasjonen og sørgje for at terskelen for å varsle er så låg som mogleg. Partiet vil også innføre rutinar for å få dokumentert og skrive ned varsla.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høgre og fungerande leiar i Unge Høgre, Sandra Bruflot, orienterte tysdag om kva partiet har gjort etter at varslingssakene dukka opp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

