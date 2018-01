Unge Høgres tidlegare generalsekretær seier han varsla moderpartiet

innenriks

Christopher Wand, som var generalsekretær i Unge Høgre i 2014, opplyser til VG at han har jobba med å rekonstruere kva som skjedde etter at han blei varsla om ein alvorleg episode i 2014.

– Eg er heilt sikker på at eg varsla dåverande generalsekretær i Høgre om varselet munnleg, ansikt til ansikt på hans kontor. Dette gjorde eg alltid når vanskelege saker kom på mitt bord. Det er dessutan også i samsvar med rutinane for varsling i Unge Høgre som eg var med på å lage, skriv han i ein e-post til VG.

På dette tidspunktet var Lars Arne Ryssdal generalsekretær i Høgre.

– Eg seier verken meir eller mindre enn at eg tar Christophers forståing til orientering, seier han.

Ryssdal erkjenner at Høgre svikta i å ta vare på offera og seier han er svært lei seg når han no i ettertid ser sakene og omfanget av dei.

– Det sentrale for meg er at det ikkje resulterte i at eg tok dei grepa eg skulle. Det var mitt ansvar å følgje opp varsla, legg Ryssdal til.

