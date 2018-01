innenriks

DN melder onsdag at gruppemøtet i Arbeidarpartiet same dag vedtok at Giske får plass i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Trond Giske trekte seg nyleg som nestleiar i Ap og stilte plassen som finanspolitisk talsmann til disposisjon i kjølvatnet av fleire varslingssaker om han.