Ingen PFU-klage frå Grande

innenriks

Ho meiner ho har sagt sitt om saka.

Ryktestormen mot henne handla om etter det som blir påstått å vere upassande oppførsel på ein fest i 2008. Grande valde onsdag sjølv å stå fram i fleire medium og kommentere rykta – som ho blankt avviser – men seier til NTB at ho fryktar at saka ikkje vil blåse over med det første.

– Eg trur ikkje at dei media som har dette på agendaen, kjem til å la seg stoppe av dette. Men eg hadde behov for å seie ifrå og sette ned nokre pålar, seier ho.

Likevel vil ho altså ikkje ta saka til PFU, skriv Kampanje.

– Eg meiner at det ikkje er politikaranes rolle å gjere det. Eg har sagt det eg meiner og kva eg føler om den saka, og så håpar eg det sluttar med det, seier Grande.

(©NPK)