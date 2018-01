SAS kjøper inntil 50 fly frå franske Airbus framfor Boeing

innenriks

I ein intern e-post til dei tilsette skriv leiinga i SAS at dei no er i sluttforhandlingar med Airbus om ein ny flyordre, melder E24.

– Vi er glade for å kunne kunngjere at vi no er i avsluttande forhandlingar med Airbus, med det føremål å underskrive ein endeleg avtale våren 2018 på ein stor ordre av nye mellomdistansefly, skriv SAS til dei tilsette.

Dermed er amerikanske Boeing droppa til fordel for den europeiske produsenten når SAS no skal bestille ein stad mellom 40 og 50 fly til kort- og mellomdistanseflåten. Prislappen vil truleg ende mellom 25 og 30 milliardar svenske kroner.

Informasjonssjefen i SAS Norge, Knut Morten Johansen, seier til E24 at ein har valt å vere open overfor dei tilsette når det gjeld flyordren for å skape motivasjon til å drive fram det vidare omstillingsarbeidet i flyselskapet – der målet er å kutte kostnadar.

– Avgjerda vil bli tatt av styret om eit par månader, såframt ein også oppfyller dei mål som ligg i omstillingsprogrammet In Shape, der det står att effektivisering på 2,2 milliardar svenske kroner, seier han.

Omstillinga har gått føre seg sidan 2012, same år som selskapet bestemte seg for å kjøpe inn nye fly til mellomlange distansar.

Denne veka kunngjorde Airbus at selskapet ville slutte å byggje fly av typen A380 dersom det ikkje fekk nok bestillingar. Typen SAS skal bestille, er ifølgje E24 A320 og A321.

